Islândia x Portugal: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

Nesta terça-feira (20), às 15h45 (horário de Brasília), a seleção de Portugal visita a Islândia no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, em duelo válido pela quarta rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. 100% de aproveitamento na competição, a Seleção das Quinas quer se isolar na liderança do grupo J e pode chegar a 12 pontos. Já os islandeses, na quinta posição do grupo com três pontos, precisam voltar a vencer para seguir na briga pela vaga na Euro.

PARA RESSURGIR DAS CINZAS

A seleção da Islândia vem para o novo ciclo sonhando em repetir os feitos conquistados entre 2014 e 2018. Na ocasião, a equipe da Terra do Gelo conseguiu uma grande campanha na Eurocopa, chegando até as quartas de final, e alcançando uma vaga na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. Porém, o início nas Eliminatórias não tem sido animador, com duas derrotas e uma vitória, conquistada em goleada por 7 a 0 sobre a equipe de Liechtenstein.

EM GRANDE FORMA

Sob a batuta do novo treinador Roberto Martínez, que assumiu no pós-Copa depois da saída de Fernando Santos, a seleção de Portugal tem feito grandes partidas no novo ciclo. São três vitórias convincentes em três jogos, com direito a quatro gols de Cristiano Ronaldo no ciclo, seguindo à disposição da equipe. Foram 13 gols anotados e nenhum sofrido nos três compromissos, fazendo esquecer a queda na Copa do Mundo para a seleção de Marrocos.

FICHA TÉCNICA:

Islândia x Portugal

Data e horário: terça-feira, 20/06/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL)

Onde assistir: SporTV 4

Arbitragem: Daniel Siebert (árbitro), Jan Seidel e Rafael Foltyn (auxiliares), Daniel Schlager (quarto árbitro), Bastian Dankert e Benjamin Brand (VAR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ISLÂNDIA (Técnico: Age Hareide)

Rúnar Rúnarsson; Alfons Sampsted, Victor Palsson, Sverrir Ingason e Hördur Magnússon; Johann Gudmundsson, Valgeir Fridriksson e Willum Willumsson; Albert Gudmundsson, Alfred Finnbogason e Jon Dagur Thorsteinsson

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Danilo Pereira, Rúben Dias e António Silva; João Cancelo, Rúben Neves, Bruno Fernandes e Raphaël Guerreiro; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix

