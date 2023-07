Isaac Souza vai à final do Mundial e garante vaga nos Jogos Olímpicos de Paris: ‘Felicidade inexplicável’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 13:08 Compartilhe

O Brasil ganhou mais um representante nos Jogos Olímpicos de Paris. Na madrugada desta sexta-feira (21), Isaac Souza garantiu classificação à final dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, no Japão e, em paralelo, a ida para França no próximo ano.

O atleta carioca ficou na 11ª colocação da plataforma 10m após os seis saltos obrigatórios e somou um total de 418.95 pontos.

– Eu não consigo explicar o tamanho da minha felicidade. Vou para mais uma Olimpíada representar meu país e isso é inexplicável. Eu sabia a disputa no Japão seria muito difícil, com atletas de altíssimo nível, mas eu sempre acreditei e trabalhei muito para viver esse momento. Estou muito feliz – disse Isaac.

Agora, Isaac mantém o foco na decisão, marcada para a manhã de sábado, a partir das 6h30 (de Brasília)

– Consegui a classificação para final e a vaga olímpica no último salto, mas meu trabalho aqui ainda não acabou. A final será bem difícil, mas vou entregar o meu melhor – completa Isaac.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Isaac Souza nasceu na favela da Mangueira. Logo aos cinco anos de idade, o garoto começou a fazer aulas de capoeira, devido à elasticidade e agilidade. Dois anos depois, sua mãe, Elizelba, o matriculou em uma peneira de ginástica artística na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). No teste, Isaac se destacou e foi aprovado. Mas, tempos depois, o destaque foi tão grande que o atleta foi convidado pelo Flamengo.

Logo depois de deixar o esporte, motivado por um amigo, convenceu seus pais a participar de um teste no Parque Aquático Julio Delamare, no complexo do Maracanã, para a prática de saltos ornamentais. Em 2018, aos 19 anos, Isaac ganhou o Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta da modalidade na temporada de 2017.

Cabe ressaltar que o atleta é medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos Lima-2019 e semifinalista no Campeonato Mundial do mesmo ano.

