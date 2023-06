Irmã de Neymar dá ‘cantada’ em Rodrygo durante leilão beneficente

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 11:38 Compartilhe

Rafaella Santos, irmã de Neymar, esteve no palco durante o leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., na noite da última quinta-feira, e mandou até uma indireta para o atacante Rodrygo, do Real Madrid.

No momento em que leiloava um cruzeiro para dois aos presentes, Rafaella chamou seu pai, que estava na plateia, e aproveitou para “cantar” o atacante da equipe espanhola, que logo se esquivou.

+ “Passo o ponto”! Vasco sofre com zoações dos rivais após mais uma derrota no Brasileirão

– Cadê meu pai? É isso que eu tinha falado para você: um cruzeiro dos sonhos, no norte da Europa, para duas pessoas. Quem sabe, futuramente, você possa ter um genro? Rodrygo? – questionou Rafaella.

+ Instituto Neymar Jr. irá leiloar acesso exclusivo à Fórmula 1 e churrasco com show de dupla sertaneja

O jogador, um tanto envergonhado com a situação, se esquivou e disse apenas: “me deixa quieto”. Logo depois, Rafaella disse que tratava-se de uma brincadeira.

+ Daniel Alves descarta possibilidade de fuga: ‘Não sou o Robinho’

Com o objetivo de levantar fundos para caridade, o Instituto Neymar Jr. realizou um leilão beneficente em São Paulo e contou com a presença de diversas celebridades do país.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

O próprio Neymar, é claro, esteve ao evento na companhia da namorada Bruna Biancardi e do filho Davi Lucca.