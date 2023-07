Investigação constata que Éder Militão também foi vítima de racismo e brasileiro terá que depor; confira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 11:59 Compartilhe

Uma investigação que corre na justiça espanhola constatou que além de Vinícius Júnior, o brasileiro Éder Militão também foi vítima de racismo no duelo entre Valencia e Real Madrid, válido pelo Campeonato Espanhol da temporada 2022/23. De acordo com a rádio ‘Cadena Cope’, o zagueiro será convidado a depor.

Conforme a imprensa internacional, a investigação cita que três torcedores do Valencia foram identificados. Dois dos suspeitos prestaram esclarecimentos em junho e um foi ouvido nesta terça-feira (11).

O caso

No dia 21/05, Real Madrid e Valencia se enfrentaram no Estádio de Mestalla pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Na segunda etapa do confronto, o brasileiro Vinícius Júnior foi hostilizado por parte da torcida adversária e chamado de ‘mono’ (macaco).

O jogo chegou a ser paralisado por alguns minutos, mas a partida acabou sendo retomada. Depois do confronto, Vini Jr. usou as redes sociais para lamentar o episódio e cobrar providências de LaLiga, uma vez que o jogador já havia sofrido racismo em outros duelos e nada foi feito.