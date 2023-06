Internautas apontam ausência de Cristiane e criticam convocação de goleira para a Seleção

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 18:32 Compartilhe

A convocação da técnica Pia Sundhage para a Copa do Mundo feminina deixou um rastro de reclamações na web nesta terça-feira. Muitos torcedores se incomodaram, principalmente, com duas decisões da sueca: a ausência da atacante Cristiane e o chamado da goleira Bárbara.

O Brasil estreia no dia 24, uma segunda-feira, contra o Panamá. Na fase de grupos, a Seleção ainda encara França e Jamaica.

+ Reforço do Flamengo entra em top 10: veja as 20 maiores contratações da história do futebol brasileiro

As principais críticas, como não poderia deixar de ser, são sobre a ausência de Cristiane. Um dos principais nomes do Brasil há anos, a atacante do Santos acabou preterida por Pia em uma temporada na qual já marcou 11 vezes em 20 jogos. No ano passado, foram 32 bolas na rede em 30 partidas.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Assim, grande parte dos torcedores aguardava pelo chamado da atacante, mas Cristiane vai mesmo ficar de fora da competição que acontece na Austrália e na Nova Zelândia.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Sem a atacante do Santos, Pia escolheu para a posição os nomes de Marta, Andressa Alves, Geyse, Bia Zaneratto, Debinha, Nycole e Gabi Nunes.

+ Mini vascaíno que sensibilizou o Brasil recebe alta com camisa do Vasco; veja o vídeo

Por outro lado, um nome incluído por Pia na lista também causou incômodo nas redes sociais. Bárbara, que defende as cores do Flamengo, foi bastante criticada pela presença junto às goleiras Letícia e Camila.

+ Caso Robinho: novos áudios revelam que ex-jogador admite que fez sexo oral com vítima

Confira algumas reações à convocação do Brasil: