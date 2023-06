Internacional x Independiente Medellín: onde assistir, prováveis escalações e desfalques do jogo pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 9:38 Compartilhe

Nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, Internacional e Independiente Medellín fazem confronto de vital importância para a determinação dos classificados para as oitavas de final da Libertadores no Grupo B.

Tendo dez pontos ganhos e liderando a chave no momento, a representação colombiana vem para o Brasil podendo empatar para assegurar ao menos uma das vagas no mata-mata. Já visando a ponta da chave (garantindo vantagem de mando no primeiro confronto eliminatório), vencer é a equação mais simples para os comandados do interino Sebastián Botero.

Por sua vez, o Internacional não pode pensar em qualquer resultado diferente de triunfo para não depender de qualquer placar vindo do outro confronto da chave, Nacional x Metropolitanos, que ocorre simultaneamente no Uruguai. Nesse momento, o Colorado tem nove unidades enquanto o Nacional tem oito, sendo a vitória também ponto que renderia a liderança no Grupo B ao time de Mano Menezes.

>IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Inter na Liberta por apenas R$1,00!

INTERNACIONAL x INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Data e hora: 28 de junho de 2023, às 19h (de Brasília)

Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Maximilano del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Onde assistir: Paramount+. O LANCE! acompanha o duelo em tempo real

INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)



John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Desfalques: Nico Hernández.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN (Técnico: Sebastián Botero)



Mosquera; Marulanda, Jhon Palacios, Cadavid e Londoño; Daniel Torres, Alvarado e Batalla;l Monsalve, Cetré Luciano Pons.

Desfalques: Andrés Ricaurte e Andrés Ibargüen.