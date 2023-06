Internacional vira em cima do América-MG e ‘cola’ no G-4 do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 20:41 Compartilhe

América-MG e Internacional entraram em campo neste domingo(25), às 18h30, no Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Colorado levou a melhor, vencendo por 2 a 1 de virada, gols de Wanderson e Jean Dias para os gaúchos, com Juninho, que abriu o placar do jogo, anotando para o time mineiro.

O Coelho estacionou na zona do rebaixamento e está em 18º com 8 pontos, enquanto o Colorado está na 6ª posição, com 20 pontos, ficando muito perto do G-4 do campeonato. Foi a terceira vitória seguida da equipe de Mano Menezes, que afastou os momentos de crise que seus comandados viviam.

Próximos jogos

Pelo Brasileiro, o América-MG volta a campo no dia 2 de julho, no clássico contra o Atlético-MG, às 16h, no Mineirão. Antes, na quinta-feira(29), o Coelho encara o Peñarol-URU, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Já o Colorado também tem semana decisiva. No Brasileiro, o time gaúcho entra em campo contra o Cruzeiro, no sábado(1º), às 21h, no Beira Rio. Pela Libertadores, o Inter enfrenta o Independiente Medelin, também no seu estádio, na quarta-feira, às 19h, pela rodada derradeira do Grupo B.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG 1 x 2 INTERNACIONAL

Data: 25 de junho de 2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitra: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

Árbitro de vídeo – VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)



Gols: Juninho, aos 18’-1º-(1-0), Jean Dias, aos 17’-2ºT(1-1), Wanderson, aos 39’-2ºT(1-2)

Cartões amarelos: Nicolas Hernández (INT), Danilo Avelar (AME)

Cartões vermelhos:

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Matheus Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal (Emmanuel Martínez, aos 35’-2ºT), Juninho, Breno (Benítez, aos 24’-2ºTR) e Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda, aos 24’-2ºT); Everaldo (Alê, aos 35’-2ºT) e Aloísio (Wellington Paulista, aos 24’-2ºT)



INTERNACIONAL (Técnico: Mano Menezes)

John; Igor Gomes, Moledo, Nico Hernández e Renê; Rômulo, Johnny; Pedro Henrique (Alemão, aos 30’-2º T) e Jean Dias (Gabriel Barros, aos 33’-2ºT); Luiz Adriano (Campanharo-intervalo) e Wanderson (Thaun Lara, aos 49’-2ºT)