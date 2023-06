Internacional faz primeiro tempo fulminante, vence Independiente Medellín e está nas oitavas da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 20:56 Compartilhe

Tendo o comportamento que o torcedor do Internacional anseia da equipe, o Internacional bateu com imponência o Independiente Medellín por 3 a 1, nesta quarta-feira (28), pela última rodada no Grupo B da Libertadores. O resultado em questão fez com que o Inter avançasse na liderança da chave, com 12 unidades, enquanto a representação colombiana ficou com a vaga no playoff da Sul-Americana.

!FULMINANTE!

No melhor estilo de busca rápida pela necessária abertura do marcador, o Colorado teve sucesso logo em seu primeiro ataque com base na transição de velocidade. Recebendo bola de Luiz Adriano em tabela para apostar corrida com a marcação na intermediária ofensiva, Maurício ficou cara a cara com o arqueiro Andrés Mosquera e bateu com força, de perna esquerda, mandando no ângulo esquerdo da meta colombiana.

A NOITE DO ARTILHEIRO



Apesar da posse de bola consideravelmente maior do DIM, o sistema de marcação bem posicionado e o nítido poder de concentração do Inter faziam com que a meta defendida por John fosse pouco ameaçada. Por outro lado, se valendo de uma troca de passes mais ágil e explorando bastante os lados de campo, a equipe de Mano Menezes ia acumulando chances e conseguiu converter em vantagem mais confortável através de seu centroavante, Luiz Adriano. Novamente com Maurício envolvido na jogada, o passe dado por Wanderson resultou no meia fazendo o cruzamento e o camisa 9 não apenas antecipando a marcação como usando o peito para finalizar.

Zonzo, o Independiente Medellín se via obrigado a atacar para ter chances na partida, mas convivendo com o dilema de evitar abrir mais espaços para que o marcador não se tornasse mais elástico, algo que acabou acontecendo. Com Maurício dando passe na intermediária ofensiva para Luiz Adriano, o avante encontrou espaço para ajeitar e bater de chapa, no extremo canto esquerdo de Mosquera. 3 a 0 em menos de 30 minutos de partida.

FIO DE ESPERANÇA?

Enquanto o Internacional voltou para o tempo complementar apenas tirando Luiz Adriano para colocar Pedro Henrique, o Independiente Medellín voltou sem alteração de nomes, mas tentando ser mais assertivo diante do fato de ter por mais tempo a posse de bola. E, logo aos cinco minutos, um bom efeito foi notado pelos colombianos quando Edwuin Cetré ganhou do marcador no lado direito do ataque e cruzou para Luciano Pons chegar testando, sem qualquer chance de defesa para John.

CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRADA

Mesmo ainda estando atrás na média do controle da posse, os comandados de Mano Menezes chegaram a sofrer alguns sustos, especialmente quando o time visitante conseguia abrir caminhos para acionar Pons, nome que gerava preocupação do sistema defensivo do Colorado.

Entretanto, em boa parte do tempo, as subidas ao ataque seguiam demonstrando sua eficiência ao passo que Pedro Henrique (acertando o travessão) Alan Patrick (em batida de fora da área) e Jean Dias, mandando na trave esquerda de Mosquera, tiveram chances de deixar o marcador ainda mais elástico antes do apito final do árbitro argentino Facundo Tello.

FICHA TÉCNICA: INTERNACIONAL 3 x 1 INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Libertadores – Última rodada da fase de grupos

Data e hora: 28 de junho de 2023, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 38.567 pessoas

Renda: R$ 1.105.812,00

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Maximilano del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Rômulo, Vitão (INT), Alvarado, Pons, Cadavid (DIM)

Cartões vermelhos:

Gols: Maurício, aos 2’/1°T (1-0), Luiz Adriano, aos 21′ e aos 26′ do 1°T (3-0), Pons, aos 5’/2°T (3-1)

INTERNACIONAL

John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Alan Patrick, Maurício (De Pena, aos 17’/2°T) e Wanderson (Alemão, aos 34’/2°T); Luiz Adriano (Pedro Henrique, no intervalo, e Jean Dias, aos 39’/2°T). Técnico: Mano Menezes.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN

Mosquera; Ararat, Jhon Palacios, Cadavid e Londoño; Daniel Torres (Quiñones, aos 36’/2°T), Alvarado e Monsalve (Batalla, aos 14’/2°T); Cetré (Valencia, aos 14’/2°T), Pons e Cabezas (Loaiza, aos 28’/1°T). Técnico: Sebastián Botero.