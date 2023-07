Inter Miami e Copa do Mundo: Messi fala sobre expectativa do futuro e relembra conquista pela Argentina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 16:57 Compartilhe

Lionel Messi conquistou sete vezes o título de ‘Melhor jogador do Mundo’, entre passagens pelo Barcelona e Paris Saint-Germain, mas os últimos meses foram os mais intensos para o jogador. Em 2022 conquistou a Copa do Mundo com a Argentina e escolheu o Estados Unidos como destino após 19 anos no futebol europeu.

A MLS (Major League Soccer) como novo desafio do camisa 10 foi criticada pelo nível inferior ao do jogador e da Europa. O craque argentino ficou próximo de acertar o retorno ao Barcelona ou encarar a Liga Saudita, principal escolha de grandes jogadores na atual janela de transferências. Em um teaser da entrevista na série sobre a conquista da Copa do Mundo de 2022, produzida pela Televisão Pública Argentina, o jogador contou estar feliz e que vai buscar jogar em alto nível.

– Bem, estamos felizes com a decisão que tomamos. Preparados e ansiosos para enfrentar o novo desafio e a nova mudança. Minha mentalidade e minha cabeça não vão mudar e vou dar o máximo por mim e para o meu novo clube, e tentar jogar ao mais alto nível.

Messi é o jogador com mais títulos na história do futebol, com 41, e conquistou a Copa do Mundo, considerada por muitos como a mais importante. O craque contou sobre o segredo para o sucesso da seleção que, no ano anterior, conquistou a Copa América, no Maracanã.

– É um grupo muito unido, muito forte, diante das adversidades, eles responderam com grandeza. Vínhamos de 35 jogos sem perder e não sabíamos como iríamos reagir depois de começar perdendo (contra a Arábia Saudita).

– Em geral, mas principalmente na Argentina, onde passei por momentos difíceis e fui muito criticado, vi que havia uma geração de meninos que me defendia até a morte e lutava para me defender. Obrigado por todo esse carinho e essa luta. Foi uma grande satisfação para eles também – disse Messi sobre tirar um ‘peso’ das costas, se referindo às críticas que recebeu ao longo da carreira pelo desempenho na seleção.