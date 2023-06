Inter Miami, de Lionel Messi, anuncia a contratação de Sergio Busquets para jogar a MLS

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:54 Compartilhe

A Major League Soccer (MLS), liga dos Estados Unidos, está pronto para receber mais um craque do futebol mundial. Nesta sexta-feira (23), o Inter Miami, novo time de Lionel Messi, anunciou Sergio Busquets, ex-Barcelona.

Aos 34 anos, o ex-camisa 5 do Barcelona tinha o mercado árabe como principal destino, mas clubes sauditas desistiram da contratação pela preferência do meio-campista em jogar a MLS e com Messi.

Companheiros por 13 anos, a dupla vai voltar a dividir o mesmo clube após dois anos, quando o argentino deixou o Barça. Busquets deixa a Europa após uma carreira de sucesso para aceitar o desafio do futebol norte americano, e pode ter Jordi Alba, também interesse do clube, como futuro companheiro, novamente.

O anúncio de Busquets mostra alguns comentários sobre o jogador. No vídeo, as aspas de Luka Modric, do Real Madrid, diz que é um dos melhores meio-campistas que jogou contra. Já Pep Guardiola afirma que o camisa 5 é muito inteligente e entende de tudo.