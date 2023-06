Inter Miami avança pela contratação de ex-companheiro de Messi no Barcelona

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 14:45 Compartilhe

Após acertar a contratação de Lionel Messi, o Inter Miami avança pelo anúncio de Jordi Alba, segundo o “Mundo Deportivo”. A equipe da Major League Soccer (MLS) espera que possa acertar a chegada do lateral-esquerdo após a Nations League, que se encerra neste domingo.

As condições do contrato foram definidas nos últimos dias entre os dirigentes do clube dos Estados Unidos e os empresários do espanhol. Alba não seria contemplado pela Regra do Jogador Designado, que permite que uma equipe da MLS conte com três jogadores no elenco que extrapolem o limite do teto salarial da liga. Além de Messi, o Inter Miami tem Josef Martínez e guarda uma vaga para Sergio Busquets.

Os norte-americanos trabalham para que Alba tenha outras fontes de renda, como através de patrocínio ou tornando-se um embaixador da Copa do Mundo 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. No entanto, o atleta também tem outras propostas e deve tomar uma decisão nas próximas semanas.

Neste momento, Atlético de Madrid, Inter de Milão e equipes do mundo árabe surgem como opções para Jordi Alba na próxima temporada. O jogador será pai em julho e a decisão de seu futuro deve ser tomada ao lado de sua família, uma vez que o projeto pessoal será tão importante quanto o esportivo.

E MAIS: