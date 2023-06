Inter Miami anuncia novo treinador que vai comandar Lionel Messi e Sergio Busquets

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:19 Compartilhe

Depois de contratar Lionel Messi, ex-Paris Saint-Germain, e Sergio Busquets, ex-Barcelona, o Inter Miami anunciou a chegada de Gerardo ‘Tata’ Martino, de 60 anos. Após sete anos, o treinador volta a comandar Messi, à epoca, na seleção argentina.

– Estamos muito felizes em receber Tata no Inter Miami. Sentimos que ele é um treinador que cumpre as aspirações do clube e estamos otimistas sobre o que podemos alcançar juntos. Tata treinou no mais alto nível e acreditamos que a experiência será de grande benefício para nós enquanto competimos para ganhar título – disse Jorge Mas, dono do clube.

O treinador argentino já disputou duas Copas do Mundo, em 2007 com o Paraguai, e 2022 com o México, além de três finais de Copa América, sendo vice-campeão em todas. Tata, além de ter treinado Lionel Messi pela Argentina, entre 2014 e 2016, também foi treinador do craque na época de Barcelona, em 2013.

– Estou muito animado para ingressar em um grande clube como o Inter Miami e sei que juntos podemos conseguir coisas importantes. O clube tem a infraestrutura necessária para competir na região e acho que com o trabalho e empenho de todos podemos conseguir – disse o novo técnico, que já foi campeão da MLS com Atlanta United, em 2018.