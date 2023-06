Inter fecha contratação do atacante francês Marcus Thuram

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 27/06/2023 - 10:37 Compartilhe

MILÃO, 27 JUN (ANSA) – O atacante Marcus Thuram, filho do histórico ex-zagueiro francês Lilian Thuram, desembarcou nesta terça-feira (27) em Milão, na Itália, para passar pelos exames médicos e assinar com a Internazionale.

A Inter, que tentará rejuvenescer seu plantel no mercado de transferências, venceu uma acirrada disputa contra o Milan pela preferência do jogador de 25 anos.

Destaque do Borussia Monchengladbach, Thuram deverá assinar um contrato válido até 2028 e será um dos principais nomes do setor ofensivo nerazzurro. O atleta chega ao seu novo time sem custos.

Um grupo de torcedores acompanhou a chegada do francês e presenteou o atleta com um cachecol do clube italiano.

Após a saída de Edin Dzeko, o técnico Simone Inzaghi ganhou uma importante peça para acompanhar Lautaro Martínez e, possivelmente, Romelu Lukaku. O jogador é forte fisicamente e tem grande velocidade, sem contar que pode cumprir várias funções no setor ofensivo.

Além de Thuram, a Inter terá pela frente uma semana decisiva para fechar a chegada do experiente lateral-direito e zagueiro César Azpilicueta, do Chelsea. Os italianos já preparam um contrato válido por dois anos.

O defensor Yan Bisseck, do Aarhus, e o meio-campista Davide Frattesi, do Sassuolo, são dois outros jogadores que podem vestir a camisa interista na próxima temporada.

Enquanto os trabalhos para encontrar reforços seguem ativos, o meio-campista Marcelo Brozovic está próximo de deixar Milão. O croata tem em mãos uma oferta do Al Nassr, da Arábia Saudita, mas sua situação é também monitorada de perto pelo Barcelona.

O goleiro André Onana, apesar de importante para o elenco nerazzurro, vem atraindo muita atenção de outros gigantes da Europa e a Inter pode não conseguir impedir a saída do camaronês. (ANSA).