Inter de Milão renova contrato do meia Çalhanoglu

MILÃO, 5 JUL (ANSA) – A Inter de Milão anunciou nesta quarta-feira (5) que renovou o contrato do meio-campista Hakan Çalhanoglu até junho de 2027.

O jogador turco, que trocou o Milan pela Internazionale em 2021, é uma peça importante para o técnico Simone Inzaghi, tendo contribuído com 12 gols e 21 assistências em 95 duelos.

Aos 29 anos, Çalhanoglu tinha contrato até o fim de junho de 2024 e, segundo a imprensa local, nunca chegou a colocar em dúvida a extensão do acordo.

Desde que optou em sair do lado rossonero de Milão para ir atuar no nerazzurro, o meia venceu duas Copas da Itália e outras duas Supercopas da Itália.

O dia foi bastante agitado na Internazionale, pois o clube fechou a contratação do meio-campista Davide Frattesi, do Sassuolo, e renovou o acordo com Alessandro Bastoni até junho de 2028. (ANSA).