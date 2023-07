Inter de Milão descobre negociação de Lukaku com a Juventus e desiste da contratação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 18:00 Compartilhe

A história envolvendo Lukaku, Inter de Milão e Chelsea ganhou mais um capítulo, desta vez, o último. Após semanas de negociação, os Nerazzurri desistiram da contratação após descobrirem conversas do jogador com a rival Juventus, em um momento que esta praticamente acertado o retorno ao San Siro.

Segundo a imprensa italiana, a Inter de Milão, depois de semanas, finalmente havia conseguido um acordo com os Blues e desembolsaria 40 milhões de euros (em torno de R$216 milhões). Ao receber o ‘sim’ do Chelsea, o clube iniciou os contatos com o belga, que não respondeu aos telefonemas.

O motivo do silêncio de Lukaku foi descoberto pelo clube de Milão. A Inter descobriu que, durante os últimos dias, o jogador estava em contato paralelo com a Juventus, que também está disposta a pagar €40 milhões. Imediatamente, a diretoria Nerazzurri desistiu do negócio e colocou ponto final na relação com o atacante.

Apesar do valor garantido pela Juventus, a transferência não está certa. Isso porque o clube somente vai investir em Lukaku se Vlahović deixar a equipe de Turim, caso contrário, o belga vai ficar sem os dois times italianos e vai jogar a temporada 2023/24 na Inglaterra, pelo Chelsea.