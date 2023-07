Inter de Milão anuncia saída do goleiro Handanovic

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 12/07/2023 - 18:22 Compartilhe

MILÃO, 12 JUL (ANSA) – A Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira (12) a saída do experiente goleiro Samir Handanovic, que estava no clube desde 2012.

O contrato do esloveno acabou no final de junho, mas a Internazionale deixou o jogador no gelo enquanto discutia um possível novo acordo. No entanto, Handanovic não permanecerá em Milão.

Com as saídas de Handanovic e Alex Cordaz, além da iminente ida de André Onana ao Manchester United, a Inter ficará temporariamente sem goleiro, mas a diretoria nerazzurra já trabalha para trazer ao menos dois na janela de transferências.

Os nomes mais cogitados pela equipe são os de Yann Sommer, do Bayern de Munique, e Anatoliy Trubin, do Shakhtar Donetsk.

Em 11 anos de Internazionale, Handanovic disputou 455 partidas e conquistou cinco títulos, entre eles um Campeonato Italiano e duas Copas da Itália. (ANSA).