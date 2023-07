Inter de Milão anuncia contratação de jovem destaque do Campeonato Italiano da temporada 2022/23

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 16:18 Compartilhe

Depois de ceder Marcelo Brozovic ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, a Inter de Mição foi ao mercado para repor o meio-campo. Nesta quinta-feira (6), o clube italiano anunciou a o empréstimo de Davide Frattesi, ex-Sassuolo, por uma temporada, com obrigação de compra por 25 milhões de euros (cerca de R$134 milhões) e contrato até 2028.

Aos 23 anos, o jogador se destacou na última temporada, onde marcou sete gols em 37 partidas, e despertou interesse dos gigantes italianos. Esteve presente nas últimas convocações de Roberto Mancini, pela seleção italiana, e disputou a Liga das Nações, marcando o primeiro gol – depois invalidado – contra a Espanha, na semifinal.

O jogador surgiu no futebol italiano em 2016, pela Roma, após se formar nas categorias de base. A estreia no profissional foi somente no ano seguinte, pelo Sassuolo. A primeira temporada efetiva foi apenas em 2018, com 33 partidas. Seguiu para o Empoli e depois para o Monza por empréstimo, até retornar ao Neroverdi, em 2021.

– Você só precisa se virar para o lado para entender o tamanho desse clube. Tudo começou há um ano e meio, quando jogamos (Sassuolo) contra o Inter no San Siro. Fiquei impressionado com o estádio e os torcedores naquele dia. Isso com certeza foi muito importante para mim, então não pensei duas vezes quando a oportunidade surgiu – disse o jogador, em sua primeira entrevista para o clube.

– Crescer exige sacrifício e muito trabalho, e é preciso saber aproveitar o tempo e a oportunidade assim que ela se apresenta. Foi assim que a carreira de Davide Frattesi se desenvolveu até agora: um passo de cada vez, subindo cada vez mais alto. Agora, ele é um Nerazzurro – disse a Inter, em comunicado no site oficial.