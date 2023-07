Inter de Milão anuncia contratação de Cuadrado, ex-jogador da Juventus

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 16:01 Compartilhe

Um mercado europeu marcado por transferências entre rivais. Nesta quarta-feira (19), a Inter de Milão anunciou a contratação de Cuadrado, ex-Juventus. O ponta-direita chega aos Nerazzurri sem custos, após termino de contrato, e assina por uma temporada, até junho de 2024.

– Estou muito feliz e gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui em um dos maiores times da Europa. Estou feliz.

+ Apresentação de Messi no Inter Miami “transforma” Fort Lauderdale em Buenos Aires; veja imagens do evento

– Tive muitas ofertas, mas a Itália é uma segunda casa para mim. Escolhi a Inter porque todos sabemos o que representa a nível mundial. O importante é que eu e a minha família nos sintamos bem. Tivemos a oportunidade de permanecer em um local que, para nós, é a nossa casa. Com certeza será a melhor escolha – destacou.

A chegada de Cuadrado à Inter de Milão não foi aprovada por parte da torcida, que protestou. A maior parte da carreira do colombiano foi na Itália, com a Udinese, Fiorentina e a Juventus. O último clube, de Turim, foi o que o ponta-direita mais jogou e se identificou, com sete anos e mais de 200 jogos.

A identificação com a Juve fez com que integrantes de uma torcida organizada esticassem uma faixa em frente ao hospital que o jogador realizou os exames médicos.

– Até hoje você fez de tudo para se fazer odiar. Se quer outra coisa, cabe a você demonstrar – foram os dizeres da faixa.