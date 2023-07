Inter anuncia contratação do meio-campista Frattesi

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 06/07/2023 - 16:52 Compartilhe

MILÃO, 6 JUL (ANSA) – A Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do meio-campista Davide Frattesi, do Sassuolo.

O novo reforço dos nerazzurri para a temporada 2023/24 chega inicialmente por empréstimo, mas a Internazionale terá a obrigação de comprar o atleta em fevereiro do próximo ano.

A equipe lombarda desembolsará por volta de 27 milhões de euros pelo jogador de 23 anos. O contrato de Frattesi é válido até 2028 e receberá quase três milhões de euros por temporada.

“Basta olhar em volta para entender a importância deste clube. Tudo começou há um ano e meio, quando joguei contra a Inter e fiquei muito impressionado com o estádio e os torcedores”, disse o meia.

Com passagens pelas categorias de base de Lazio e Roma, o atleta estava no Sassuolo desde 2017, mas atuou emprestado por Ascoli, Empoli e Monza.

Nos neroverdi, Frattesi entrou em campo 75 vezes e anotou 11 gols, se tornando um dos principais jogadores da equipe italiana. As suas boas exibições também chamaram atenção de Roberto Mancini, que o convocou para defender a Azzurra.

Frattesi é a segunda grande novidade da Internazionale, que já confirmou a contratação gratuita do francês Marcus Thuram, filho do ex-zagueiro da Juventus e do Parma Lilian Thuram.

(ANSA).