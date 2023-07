Integrado ao profissional do Palmeiras, Cria da Academia revela admiração por Dudu: ‘Me espelho nele’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 14:55 Compartilhe

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (27), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para a partida diante do América-MG, que acontece neste domingo (30), às 16h, no Independência, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Integrante do grupo de jogadores da base que dá apoio ao elenco profissional, o atacante Kevin comemorou a oportunidade de aprender com Dudu, um de seus ídolos, revelando que se espelha no camisa 7.

Durante o treinamento, com orientações do técnico Abel Ferreira, o elenco ensaiou marcação, movimentações e saída de bola, entre outros aspectos. Em seguida, realizou um trabalho coletivo de 15 minutos.

– Todos sabem que eu gosto muito do Dudu. É um jogador em quem me espelho pelas características dele e pelo que ele é aqui dentro do clube. Quero, sim, seguir os passos dele, mas converso com todo mundo, todos me ajudam bastante, como o Veiga, que fala para mim que tenho bons dribles e que vou ajudar bastante a equipe. E as conversas com o Abel também vêm sendo produtivas para mim, estou aprendendo bastante e trabalhando para ter minhas oportunidades – disse Kevin.

O jovem de 20 anos, que esteve entre os convocados para o jogo do último sábado (22) contra o Fortaleza, se divide entre os treinos na Academia de Futebol e os jogos do Sub-20. Kevin é bicampeão da Copinha e foi um dos representantes do Palmeiras na Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo da categoria, realizada entre maio e junho, na Argentina.

– O ano começou maravilhoso para mim com o título da Copinha. Estou trabalhando bastante para poder ajudar os meus companheiros, seja na base, seja aqui na equipe principal. Se Deus quiser, vou continuar atingindo os meus objetivos.

Kevin marcou um lindo gol olímpico na vitória do Sub-20 por 4 a 0 sobre o Botafogo, que garantiu ao Verdão a vaga na semifinal do Brasileirão. Pela equipe profissional, o jovem já entrou em campo duas vezes e marcou um gol – o da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará na reta final do Campeonato Brasileiro de 2021.

– Sou funcionário do clube. Seja na base ou no Profissional, quero sempre ajudar e jogador gosta sempre de jogar. Fui feliz fazendo um gol olímpico, que foi bonito, né? (risos) – concluiu a Cria da Academia.

Depois da vitória sobre o Fortaleza, o Palmeiras subiu duas posições na tabela e agora ocupa o quarto lugar no Brasileirão com 28 pontos, 12 atrás do líder Botafogo.