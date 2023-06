Instituto Neymar Jr. irá leiloar acesso exclusivo à Fórmula 1 e churrasco com show de dupla sertaneja

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 12:39 Compartilhe

Nesta quinta-feira (22) o Instituto Projeto Neymar Jr., um dos principais eventos sociais do país, irá leiloar novas experiências e arremates. Entre os lotes, estão dois ingressos Vips para acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo. O arrematador e um acompanhante terão direito aos três dias de evento com a visitação aos boxes, área do paddock, treinos, corrida Sprint e o Grande Prêmio.

Outra experiência será um churrasco na casa do arrematador para até 40 amigos, feito pelo influenciador e empresário Netão acompanhado por um pocket show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Os anfitriões, Neymar Jr. e sua família, receberão cerca de 900 convidados incluindo atletas, celebridades, influenciadores e empresários. O leilão vai contemplar experiências internacionais com o jogador e outras personalidades.

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

O valor arrecadado será revertido para as atividades desenvolvidas pelo Instituto, que tem como um dos objetivos promover a inclusão social de crianças e jovens com idades entre 7 e 18 anos, oferecendo disciplinas próprias e complementares ao seu desenvolvimento, com foco principal na diminuição da evasão escolar. Dentre as disciplinas oferecidas vai de Artes, Conhecimentos Gerais, Matemática, línguas estrangeiras até Informática e Robótica. As aulas tem como objetivo, além do desenvolvimento educativo, aspectos relacionados ao convívio social e relacionamento interpessoal.

O esporte é um grande componente do INJR. Além de trabalhar o aspecto motor das crianças, é capaz de gerar aprendizagens relevantes e elementares para o desenvolvimento humano. As modalidades oferecidas são Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, Jogos de Tabuleiro, Dança, Judô, Natação e Vôlei.

Além das Crianças, o atendimento também abrange os familiares, com cursos profissionalizantes, palestras e atividades físicas, que englobam hidroginástica e musculação. Todas essas ações visam conscientizá-los sobre temas diversos, ampliar a possibilidade de renda per capita das famílias e ampliar sua qualidade de vida.

