Inspirado em Paulinho, Giuliano pode ter sobrevida no Corinthians em nova função

Há seis meses do fim do seu contrato com o Corinthians, o meia Giuliano pode ter uma sobrevida em busca de um novo vínculo com o clube alvinegro, até então visto como improvável. O técnico Vanderlei Luxemburgo alterou o jogador de posição e, assim como já havia feito com Paulinho, o transformou em primeiro volante.

Giuliano entrou no segundo tempo da derrota corintiana por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste sábado (24), pelo Brasileirão, exercendo a nova função. Foi a primeira vez que o atleta atuou desta forma com a camisa corintiana, mas a alternativa já vinha sendo testada por Luxa durante os 11 dias de paralisação dos jogos no futebol brasileiro por conta das datas Fifa. Inclusive, o meio-campista atuou como volante em um jogo-treino que o Timão fez com a Portuguesa, no último fim de semana.

A ideia de ter o camisa 20 como primeiro homem do meio-campo tem o intuito de dar qualidade na saída de bola corintiana, dando mais força física à frente da zona central. Assim, por exemplo, Maycon, que é volante de origem, jogou mais adiantado que Giuliano na etapa final contra o Furacão.

– Treinei (Giuliano como primeiro volante) e foi uma surpresa, como foi o Paulinho. Jogadores com experiência parecem que se encaixam. Jogou bem no jogo-treino contra a Portuguesa, quando observei ele como primeiro volante. Estavam forçando muito a nossa saída de bola – disse Luxemburgo em entrevista coletiva após a derrota em Curitiba.

A tentativa com Giuliano na nova função é a mesma que Luxa idealizou com Paulinho e chegou a utilizar em três partidas até o meio-campista romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com a lesão, o camisa 15 perdeu a temporada, já que a recuperação média prevê seis e oito meses.

Enquanto primeiro volante, Paulinho fez boas partidas, principalmente contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no estádio do Maracanã, independentemente da derrota sofrida nos minutos finais para o time carioca.

Joga a favor de Giuliano a versatilidade. Na carreira, o jogador atuou por diversas funções. Passando pelo meio-campo, ele atuou por todas as faixas, além de ter atuado no ataque, pelos lados e até mesmo como centroavante em algumas ocasiões.

Contratado em 2021 para ser um dos articuladores do meio-campo corintiano, o camisa 20 nunca se firmou na equipe e até mesmo quando viveu um bom momento com a camisa alvinegra, no fim do ano passado, ele nunca foi titular absoluto. O atleta tem vínculo com o Timão até o fim da temporada. A tendência, até agora, é que ele não seja renovado. Porém, possíveis boas atuações na nova posição pode garantir uma nova realidade para o jogador, que tem 33 anos.