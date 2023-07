Inscritos do Flamengo na Libertadores: clube faz cinco mudanças e fecha lista para oitavas de final

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 19:11 Compartilhe

O Flamengo fechou a lista dos 50 jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O prazo final para enviar a relação à Conmebol era este sábado (29).

Ao todo, o clube realizou cinco mudanças na lista – o máximo permitido nesta etapa do torneio. As principais novidades são Agustín Rossi, Luiz Araújo e Allan, contratados nesta janela de transferências.

Além deles, dois jovens da base também poderão ser aproveitados nos duelos contra o Olimpia (PAR): Felipe Lima e Pedrinho. Eles entram na vaga de cinco jogadores que estavam inscritos na fase de grupos, mas deixaram o Flamengo recentemente.

Quem entra na lista de inscritos:



✔ Agustín Rossi

✔ Allan

✔ Luiz Araújo

✔ Felipe Lima

✔ Pedrinho

Quem sai da lista de inscritos:



✖ Hugo Souza

✖ Vidal

✖ Marinho

✖ Matheus Gonçalves

✖ Mateusão

E o Wendel?



Em negociações com o Zenit, o Flamengo ainda não desistiu da contratação de Wendel. Caso o acordo aconteça até o fim da janela de transferências, o volante poderá ser inscrito na Libertadores somente a partir das quartas.

Flamengo nas oitavas da Libertadores



IDA: Flamengo x Olimpia (PAR) – 3 de agosto, às 21h – Maracanã

VOLTA: Olimpia (PAR) x Flamengo – 10 de agosto, às 21h – Estádio Manuel Ferreira

