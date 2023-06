Inocêncio busca vitória do Santos contra o Corinthians para homenagear filho

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 15:37 Compartilhe

Perto do clássico contra o Corinthians, o Santos ajeita os últimos preparativos para o confronto. Diante da ambição de querer uma vitória para avançar na tabela e largar a sequência de oito jogos sem vencer, o lateral-direito Gabriel Inocêncio salienta a mudança de postura necessária para o duelo.

– A gente sabe como é clássico, né?! Tem uma concentração maior, uma vontade maior, tanto da equipe adversária quanto da nossa. O que eu posso falar é que a gente vai se ajudar dentro de campo e buscar ter o controle da partida. Tenho certeza que faremos um grande jogo e ir atrás dessa vitória, pois ela vai nos dar uma confiança muito maior para a continuidade do campeonato. Agora é concentrar bastante hoje e amanhã para conseguir esse resultado importante – declarou o jogador.

Além da vontade de conseguir o triunfo, Gabriel possui outra fonte de motivação para conseguir o êxito neste próximo compromisso. No último sábado (17), ocorreu o nascimento de Gael, seu primeiro filho. Para aproveitar a ocasião, o lateral pensa em homenagear seu recém-nascido com a vitória diante do Corinthians.

– Estou focado no jogo e vou fazer o melhor que posso na quarta-feira. Mas a alegria está maior ainda em saber que meu filho está em casa, então vou fazer tudo que puder para ajudar o Santos e também para homenagear o Gael com a vitória. É entrar com a mesma determinação e vontade de sempre, mas lembrando que agora tem uma pessoa dentro de casa que precisará sempre do meu melhor – finalizou Inocêncio.

O Clássico Alvinegro, que será válido pela 11ª rodada do Brasileirão, acontecerá nesta quarta-feira (21), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

