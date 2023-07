Ingrid Martins vai às oitavas de Wimbledon e faz duelo caseiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 11:18 Compartilhe

Depois de Luisa Stefani, o Brasil garantiu mais uma tenista nas oitavas de final de duplas em Wimbledon, o Grand Slam e torneio mais tradicional do esporte. Ingrid Martins, número 58 do mundo, garantiu seu maior resultado em um torneio desse porte.

A carioca que treina na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro, e a bielorrussa Lidziya Marozava derrotaram a dupla romena formada por Jaqueline Cristian e Ana Bogdan por um duplo 6/4.

Este é o segundo Major da carreira de Ingrid que entrou de última hora no evento jogado no All England Club e ela crava seu maior resultado. Ela e Marozava vêm de título no WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, na semana passada.

A brasileira terá um duelo caseiro por vaga nas quartas de final contra sua parceira de treinos na Rio Tennis, Iryna Shymanovich, que atua com a georgiana Oksana Kalashnikova. A dupla de Shymanovich/Kalashvnikova derrotou a parceria de Ulrikke Eikeri/Anastasia Potapova no sábado e já tirou no torneio as cabeças de chave 8, as japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama, vices do Australian Open.