Ingrid Martins salva match-point e vira estreia no WTA de Bad Homburg

26/06/2023 - 15:33

A parceria formada pela carioca Ingrid Martins e a bielorrussa Lidziya Marozava estrearam com uma boa vitória na estreia do WTA de Bad Homburg, na Alemanha, ao superarem a parceria da russa Alexandra Panova e a norueguesa Ulrikke Eikeri.

A atleta da Rio Tennis Academy, Ingrid Martins, e sua parceira precisaram de 1h30 paa fechar placar em4/6 6/3 12-10 tendo convertido o mesmo número de aces das rivais, dois, e venceram 72% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 76% de aproveitamento da parceria da norueguesa.

Em uma partida muito acirrada, com as duas duplas sacando muito bem e vencendo poucos pontos no saque rival, o primeiro set foi definido no 7º game, em que a dupla da brasileira tentou sai de um 0-40, salvou dois breakpoints não resistiu.

No segundo, as duas duplas tentaram ser mais agressivas e como resultado cometeram alguns erros, assim a dupla da brasileira abriu 5/1 com quebras nos 4º e 6º games, sofreram a devolução de uma das quebras ao sacar pela primeira vez para a parcial, mas forçaram omatch-tiebreak.

Ali, com 9-8 contra no placar, a dupla de Ingrid Martins sacou firme para salvar o match-point e se impôs para ser a mini-quebra e fazer 11-10 e sacar firme.

Na próxima rodada, Ingrid Martins e Maozava encara as quartas favoritas, na dupla da polonesa Alicja Rosolska e a ucrâniana Nadiia Kichenok.