Ingrid Martins entra na chave de Wimbledon e vence com autoridade

Atleta da Rio Tennis Academy,do Rio de Janeiro, Ingrid Martins entrou de última hora na chave de duplas de Wimbledon e brilhou com vitória contundente nesta sexta-feira na grama do All England Club.

Ela e a bielorrussa Lidziya Marozava derrotaram a dupla britânica formada por Alicia Barnett e Olivia Nicholls por 2 sets a 0 com parciais de 6/0 6/3 após 1h15min.

A brasileira subiu ao 58º do mundo após o título inédito em WTA no torneio 250 de Bad Homburg, na Alemanha, com Marozava.

Esta é a segunda vitória em Slams de Ingrid. Ela venceu na estreia em Roland Garros ao lado de Iryna Shymanovich e parou na segunda rodada.

Na segunda fase em Londres ela e Marozava enfrentam a dupla vencedora do jogo entre as americanas Alison Riske e Daniele Collins ou a dupla das romenas Ana Bogdan e Jaqueline Cristian.