Ingrid Martins embala e vai à semi no WTA de Bad Homburg após jogada mágica

A tenista brasileira Ingrid Martins, da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, 73ª do mundo, se qualificou, nesta quinta-feira, para a semifinal do WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, evento sobre o piso de grama com premiação de US$ 259 mil.

A carioca e a bielorrussa Lidziya Marozava derrotaram a dupla cabeça de chave 4 formada pela ucraniana Nadiia Kichenok e a Alicja Rosolska por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 7/6 (7/2).

Ingrid sacou para a vitória com 5/3 no segundo set, as rivais igualaram, o jogo foi interrompido por cerca de três horas por conta da chuva. Na volta, as oponentes quebraram, sacaram pro set, mas Ingrid e Marozava devolveram a desvantagem e foram bem no tie-break.

Ingrid emplaca seu melhor resultado no piso de grama na carreira e buscará vaga na decisão contra a estoniana Ingrid Neel e a taiwanesa Fang Wu, algozes da dupla cabeça de chave 1, a chilena Alexa Guarachi e a neozelandeza Erin Routtlieffe.

A brasileira fez sucesso na web após a jogada de costas que viralizou e já tem cerca de 1 milhão de visualizações no Instagram da WTA.