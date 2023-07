Ingrid Martins destaca vitória e vaga nas oitavas de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 17:50 Compartilhe

Atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, Ingrid Martins, número 58 do mundo, segue embalada e alcançou, neste domingo, vaga nas oitavas de final de Wimbledon, o mais tradicional evento de tênis, disputado na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra.

A carioca e a bielorrussa Lidziya Marozava derrotaram a dupla das romenas Jaqueline Cristian e Ana Bogdan por um duplo 6/4. Esta é a melhor campanha de Ingrid na carreira em um Grand Slam e apenas o segundo que disputa (fez segunda rodada em Roland Garros). Ela e Marozava somam a sexta vitória seguida após serem campeãs no WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha.

“Mais uma vitória. Contente por ficar por mais tempo aqui principalmente pela forma como jogamos hoje, bem agressivas, bem conscientes, controlando bem as emoções, focando nas nossas execuções, isso foi o principal. Animada por mais um jogo. É descansar e analisar o que podemos fazer nesse jogo de amanhã e seguir evoluindo e indo jogo a jogo, ponto a ponto”

Nesta segunda-feira, às 7h de Brasília, Ingrid enfrenta sua parceria de treinos no Rio de Janeiro, a bielorrusa Iryna Shymanovich, que atua com a georgiana Oksana Kalashnikova. Iryna mora e treina na capital carioca desde março do ano passado e também faz sua maior campanha nas duplas em um Grand Slam. Atual 84ª do mundo ela e a parceira derrubaram na estreia as vice-campeãs do Australian Open, as japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama, cabeças de chave 8, e na segunda rodada passaram pela norueguesa Ulrikke Eikeri e a russa Alexandra Panova.

“É um motivo de muita felicidade ter duas atletas nas oitavas de final lutando por vaga nas quartas de final. Isso prova a qualidade do trabalho da equipe técnica da Rio Tennis e o nível que nossas atletas estão jogando. Por um lado é uma felicidade muito grande, mas por outro não é legal pois sabemos que uma delas ficará pelo caminho. Mas focamos no lado positivo e tenho certeza que farão um grande jogo e que vença a que estiver melhor no dia”, apontou Leandro Afini, Head Coach da Rio Tennis.

O duelo será o primeiro da quadra 15 do All England Club.