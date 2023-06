Ingrid Martins derruba dupla cabeça 4 na grama do WTA de Birmingham

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 14:42 Compartilhe

A carioca Ingrid Martins, número 76 do mundo e terceira do país, da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, ,venceu pela primeira vez no piso de grama em um torneio WTA, na estreia do WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra.

A carioca e a bielorrussa Lidziya Marozava derrotaram a dupla cabeça de chave 4 formada pela tcheca Miriam Kolodziejova e a eslovaca Tereza Mihalickova por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/2) 6/4 e encaram a dupla vencedora do duelo entre a dupla de Nadiia Kichenok/Alicja Rosolska (UCR/POL) e Magda Linette/Bernarda Pera (POL/EUA).

O torneio distribui US$ 259 mil em premiação.

