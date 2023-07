Ingrid Martins define calendário e mira top 50. Shymanovich joga nos EUA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 20:39 Compartilhe

Atletas da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, Ingrid Martins, e Iryna Shymanovich embarcam para os Estados Unidos para disputa de torneios do circuito mundial na temporada de verão da América do Norte.

Ingrid Martins, número 56 do mundo nas duplas e terceira do Brasil, atua com a bielorrussa Lidziya Marozava . Elas estão dentro da chave do WTA 500 de Washington, nos EUA, que começa nesta segunda-feira, dia 31. Na sequência disputa o WTA 1000 de Montreal, no Canadá, onde ainda aguardam uma desistência para entrarem na chave. Na sequência esperam a lista para disputarem o WTA 1000 de Cincinnati, nos EUA. Caso não entrem, jogam o WTA 125 de Stanford, nos EUA. Na sequência jogam o WTA 250 de Cleveland, nos EUA, e o US Open, que começa dia 28 de agosto.

Iryna Shymanovich, número 165 de simples e 68ª nas duplas, disputa, a partir do dia 31, o W60 de Lexington, nos EUA, ou o WTA 500 de Washington, no mesmo país. Na sequência joga o W100 de Landsville, nos EUA, o WTA 125 de Stanford, nos EUA, e o quali do US Open, na semana do dia 21 de agosto.

“Sigo treinando com máxima intensidade, trabalhando a parte tática com minha parceira, aprimorando meu jogo na dupla. O ranking será consequência dos resultados. Quero fechar essa gira como top 50 ou até melhor, mas tento não criar tantas expectativas,vou dia-a-dia e jogo a jogo pra gente seguir firme nessa série de torneios no piso duro que serão bem importantes para nós”. destacou Ingrid.

A Rio Tennis Academy tem parceria com a Joma e a INNI.

A Rio Tennis Academy está situada no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, e é das mais modernas academias de tênis no Brasil com nove quadras (seis de saibro e três duras), conta com toda a infra-estrutura do sistema PFW (Performance, Fisio e Wellness) e ainda dormitórios para os atletas. A academia tem a parceria com a INNI e a Joma.