Ingrid Martins celebra 1ª vitória em Wimbledon e destaca dia louco

Atletas da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, a carioca Ingrid Martins, 58ª do mundo, e Iryna Shymanovich, 84ª, estrearam com vitórias contundentes na chave de duplas de Wimbledon, o mais tradicional evento de tênis, disputado na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra.

Número três do Brasil na modalidade e vinda de título inédito no WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, Ingrid Martins entrou de última hora na chave após desistências e ao lado da parceira bielorrussa Lidziya Marozava derrotou a parceria das britânicas Olivia Nicholls e Alicia Barnett por 2 sets a 0 com parciais de 6/0 6/3.

Na segunda rodada esperam por rivais que saem do confronto entre as romenas Ana Bogdan e Jaqueline Cristian e do duelo entre as americanas Alison Riske e Daniele Collins.

“Muito feliz com a vitória, mas o dia foi meio louco, corrido, estava mentalizando e me preparando como se fosse jogar mesmo estando ainda fora da chave. Acordei preparada, vim toda pronta, aquecemos, quando fui colocar a raquete para encordoar recebemos a mensagem que havíamos entrado e faríamos o segundo jogo da quadra 6 em Wimbledon. Tentei deixar as emoções de lado nesse Wimbledon especial que sempre sonhei jogar então tentei deixar tudo isso de lado e focar no jogo. No que fazer e executar. Contente com a forma que lidei com tudo isso, com incertezas, enfim, emoções extras e conseguimos fazer o nosso jogo e o que tínhamos em mente e vínhamos trabalhando todas as semanas. Vamos para a próxima agora”, destacou Ingrid.

Iryna Shymanovich, bielorrussa, mas radicada no Rio de Janeiro desde o começo do ano passado e atleta Rio Tennis também brilhou em Wimbledon ao lado da georgiana Oksana Kalashnikova. Elas derrotaram na primeira rodada a dupla cabeça de chave 8 e finalista do Australian Open formada pelas japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama por 6/2 6/4 e pegam na segunda fase as vencedoras de Ulrikke Eikeri/Alexandra Panova (NOR/RUS) e Linda Fruvirtova/Yulia Putintseva (CZE/CAZ): “A partida foi sólida, jogamos muito bem, curto jogar com a Oksana, temos uma boa dupla e estamos empolgadas por jogar a próxima rodada”, descreveu Shymanovich.

Ainda não há data confirmada para a próxima partida de Ingrid e de Iryna.

