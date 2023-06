Inglaterra x Macedônia do Norte: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Eliminatórias da Euro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 19:29 Compartilhe

As Eliminatórias da Euro 2024 não param e a Inglaterra e Macedônia vão se enfrentar nesta segunda-feira (19), a partir das 15h45 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester. A partida marca a disputa da quarta rodada do Grupo C, entre o primeiro e o quarto colocado.

COMO VEM AS EQUIPES

A Inglaterra vive uma renovação constante em seu elenco, marcada pela eliminação para a França na Copa do Mundo 2022, ainda nas quartas de final. Após o Mundial, a seleção inglesa disputou apenas três jogos, todos pelas Eliminatórias da Euro, contra a Itália, Ucrânia e Malta, e venceu todos.

A Macedônia do Norte, por sua vez, também fez três partidas neste ano, sendo um amistoso contra a Ilhas Faroé, vencido por 1 a 0. Pelas Eliminatórias, venceu Malta por 2 a 1, e perdeu para a Ucrânia, de virada, por 3 a 2, após abrir 2 a 0 no placar. Com uma partida a menos, a Macedônia está em quarto lugar, com três pontos.

FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Macedônia do Norte

Data e hora: segunda-feira, 19/06/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Alexander-Arnold, Rice e Henderson; Foden, Kane e Rashford

MACEDÔNIA DO NORTE (Técnico: Blagoja Milevski)

Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Velkovski e Alioski; Bardhi, Ademi e Elmas; Ashkovski, Nestorovski e Trajkovski

