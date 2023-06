Influenciadora se pronuncia após desculpas de Neymar a Bruna Biancardi

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 19:05 Compartilhe

Neymar fez uma postagem pedindo desculpas para a namorada Bruna Biancardi nesta quarta-feira, no Instagram, e gerou grande repercussão na web em semana na qual foi envolvido em rumores de traição com a influenciadora Fernanda Campos.

Após vir a público e revelar prints de conversas com o atleta, Fernanda se pronunciou novamente após o pedido de desculpas de Neymar e disse que está tendo sua voz “calada”.

Em entrevista ao portal Metrópoles, a influenciadora ainda deu a entender que Neymar traiu Bruna com outras mulheres, que, em sua opinião, também estariam sendo caladas.

– Assim como outras meninas, amantes do Neymar, não tiveram voz, estão tentando fazer a mesma coisa comigo. As mulheres sempre foram criticadas e menosprezadas no nosso país. No momento, estão me tirando de cena para poderem me manter calada – declarou.

Ainda de acordo com Fernanda, Neymar tentou entrar em contato por meio de ligações após a exposição. No entanto, após não receber resposta por parte da modelo, o jogador teria enviado mensagens.

– Ele ligou várias vezes e eu não atendi. Falei: “aconteceu porque aconteceu”. Aí, ele fez um “dramão” e falou: “parabéns, você ganhou a fama que tanto queria”. Depois, não falou mais nada – completou Fernanda.

A modelo ainda usou uma conta alternativa do Instagram para avisar aos seguidores que seu perfil havia sido suspenso da plataforma. Segundo ela, é mais uma tentativa de abafar sua versão — e de outras mulheres.

– Por causa de um ataque injusto e orquestrado, minha antiga conta foi derrubada sem direito a recurso. Estou muito triste e irritada. Meu trabalho honesto foi todo perdido. Nunca publiquei nada fora das regras desta plataforma – declarou.

Por fim, Fernanda afirmou que sua vida está um “inferno” desde que expôs o encontro com o jogador e pediu o fim dos ataques que tem recebido nas redes sociais.

– Estou vivendo um inferno. Sendo julgada e apanhando de todos os lados. Peço que não me julguem pelo que fiz e estou precisando fazer agora. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de monstro que estão pintando. Não me julguem antes de saber de tudo – finalizou.

Neymar não admitiu publicamente a traição, mas fez uma postagem em tom de desculpas à Bruna Biancardi reconhecendo que “errou”. A atriz, que está grávida do jogador, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

