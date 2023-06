Influenciadora admite que sabia de gravidez e revela motivação para expor Neymar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 19:00 Compartilhe

A influenciadora Fernanda Campos, envolvida em rumores de traição por parte do jogador Neymar, se pronunciou novamente sobre o assunto em longa entrevista à colunista Fabíola Reipert, nesta quinta-feira, e admitiu que sabia da gravidez de Bruna Biancardi.

Entre outros assuntos, Fernanda afirmou que o jogador se dizia solteiro. Além disso, a decisão de expor o caso teria sido motivada pelo comportamento do atleta com outras supostas parceiras.

– Ele já tinha me mandado uma mensagem há muito tempo e eu nunca tinha saído com ele antes. Eu já tive outras oportunidades de sair com ele. Essa foi a primeira vez. Eu só resolvi mesmo falar com vocês por outras meninas – afirmou.

A modelo, que garantiu que Neymar já saiu com outras mulheres enquanto comprometido, alegou que seu número de telefone teria sido clonado recentemente.

Por outro lado, a influenciadora também disse que decidiu “dar voz” a outras mulheres após desaprovar o comportamento de Neymar com uma amiga sua — que, supostamente, também teria saído com ele.

– Meu WhatsApp já tinha sido clonado e eu já tinha notificado o próprio (Neymar) que poderia soltar esses prints. E, aí, uma amiga minha veio falar que também já havia saído com ele. Só que não aconteceu nada do que ela esperava, ela se sentiu usada. E eu falei: “então, vamos dar voz às outras meninas” – contou.

Apesar disso, Fernanda decidiu não entrar em detalhes sobre o que seria esse comportamento e disse que “não está no momento” de revelar o que tem a dizer.

– Tenho muito ainda a processar, a falar para vocês, só que essa é a questão. Eu não estou no momento, ainda, de soltar o que o Neymar promete para as meninas – disse.

Em relação ao pedido de desculpas feito por Neymar a Bruna Biancardi, na última quarta-feira, Fernanda preferiu não se posicionar e disse que a questão pertence ao casal.

– Eu acho que, aí, já é uma questão pessoal dos dois. Há mulheres que aceitam relacionamentos por muito menos. Aí, vai dela e dele – avaliou.

Sobre os momentos que teria passado ao lado de Neymar, Fernanda optou por desconversar. Novamente, a influenciadora afirmou que prefere falar do assunto em “outra hora”, mas confirmou que os dois se relacionaram “rapidamente”.

– Eu posso deixar esse esclarecimento para depois, gente? Não (aconteceu) nada demais, acho que isso é para outra hora. Acho que é um assunto para outro momento. Acho que o status do Neymar está na pessoa que ele é, não (do que acontece) no quarto – comentou.

Fernanda chegou a ver seu perfil no Instagram cair depois da polêmica tomar a internet nesta semana. Após recuperar a conta, a modelo garantiu que não tem medo de possíveis ações por parte da equipe do jogador.

– (Com) o que eu ainda tenho, não tem como ele fazer nada contra mim. Tenho outras conversas, não tenho medo dele – afirmou.

Por fim, Fernanda disse que algumas mulheres “não se importam” se Neymar namora ou não na hora de se relacionarem com o atleta.

– Acho que nem precisa (mentir sobre estar comprometido), né? Não precisa. Agora, eu vi o poder do nosso jogador, acho que ele não precisa se expor muito – finalizou.