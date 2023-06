Indonésia x Argentina: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 15:35 Compartilhe

A Data Fifa segue durante esta semana com os amistosos e a Argentina vai entrar em campo nesta segunda (19), contra a Indonésia, a partir das 9h30 (de Brasília), no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta. Cada vez mais próximo da aposentadoria, Lionel Messi está fora da partida, liberado pela comissão técnica.

COMO VEM AS EQUIPES

A Argentina é sensação do momento por ter vencido a Copa do Mundo 2022 após espera de 36 anos. Com a maestria de Lionel Messi, melhor jogador do mundo, a seleção albiceleste está invicta há nove partidas, sete vitórias e dois empates. Depois do Mundial do Catar, a equipe de Scaloni disputou três amistosos, contra Panamá, Curaçao e Austrália, todos com vitória e um total de 11 gols marcados e nenhum sofrido.

+ Veja a repercussão internacional da vitória da Seleção Brasileira e sua “goleada contra o racismo”

Por outro lado, a Indonésia também vive uma boa fase, apesar das circunstâncias serem diferentes. A equipe conta com apenas uma derrota em 12 partidas disputadas e neste ano venceu e empatou com Burundi, além do 0 a 0 com a Palestina, todos válidos por amistoso. A boa fase dos indonésios está arriscada contra a Argentina, campeã do mundo.

FICHA TÉCNICA

Indonésia x Argentina

Data e hora: segunda-feira, 19/06/2023, às 9h30 (de Brasília)

Local: Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta (INA)

Onde assistir: Não haverá transmissão para o Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INDONÉSIA (Técnico: Shin Tae-yong)

Trisna; Mangkualam, Baggott, Amat, Ridho, Arhan; Sayuri, Kambuaya, Klok, Lilipaly: Sulistyawan

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Rulli; Molina, Balerdi, Pezzella e Acuña; Palacios, Paredes e Lo Celso; Ocampos, Julián Álvarez e Garnacho

E MAIS: