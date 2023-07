Indiretas e treino separado: Soteldo aguarda propostas oficiais para deixar o Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 18:43 Compartilhe

Pivô de polêmicas, Soteldo e Santos aguardam propostas oficiais para tocarem uma negociação. O meia-atacante está afastado e não joga desde 29 de junho, quando entrou no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Blooming, da Bolívia, pela Sul-Americana.

Segundo apurado pelo Lance!, o Peixe ainda não recebeu ofertas formais pelo venezuelano. A intenção é se desfazer de Soteldo por empréstimo ou venda definitiva, pois o atleta não será aproveitado pelo técnico Paulo Turra. No entanto, a situação é difícil porque o jogador completou sete jogos no Brasileirão e não pode atuar por outra equipe da Série A. A preferência é a saída para o exterior.

Afastado após protagonizar desentendimentos com Turra, Soteldo virou um ‘problemão’ para a diretoria alvinegra. Isso porque, a essa altura, o clube tinha notificado o Tigres, do México, sobre a intenção de acionar a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo do camisa 10.

A direção concordou sobre o afastamento e estudou todas as formas possíveis de se desfazer do acordo. Porém, os mexicanos não cederiam, e o Santos temeu uma grande disputa jurídica. O Peixe tomou a decisão, conforme noticiado pelo Lance!, e assinou a compra prevista em cerca de R$ 20 milhões.

Desde então, Soteldo tem treinado em horários alternativos na academia e nos campos do CT Rei Pelé, quando o elenco profissional não está no local. Os outros afastados — Nathan, Lucas Pires, Lucas Barbosa, Ed Carlos e Daniel Ruiz — mantêm rotina semelhante.

O meia-atacante venezuelano recebeu sondagens frequentes quando sua situação estava indefinida no Santos, inclusive de clubes brasileiros como São Paulo e Flamengo.

+ Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Peixe!

INDIRETA, FOFO?

Na semana em que surgiram rumores de insatisfação do grupo de atletas com o técnico Paulo Turra, Soteldo publicou um storie em seu Instagram com a frase: “Tudo no tempo de Deus”.

Em sequência, Turra postou a frase “nunca seremos bem-sucedidos caso não aceitemos a dor da disciplina”. O goleiro João Paulo repostou a oração e escreveu também: “O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro”. Depois, Soteldo compartilhou uma foto sua treinando e redigiu a palavra “disciplina”, em tom de deboche.