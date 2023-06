Indireta? Neymar publica mensagem enigmática após boatos de traição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 22:22 Compartilhe

O nome de Neymar foi envolvido em uma polêmica nesta semana por conta de um suposto affair com uma influenciadora. Após a repercussão do assunto, o jogador, que namora a modelo Bruna Biancardi, publicou uma foto nas redes sociais com uma mensagem enigmática.

– Toda a minha vida eles estão tentando me manter para baixo – publicou Neymar, com a localização personalizada escrita “Onde O Amor Faz Morada E A Inveja Não Nos Abala”.

A frase escrita por Neymar é da música “All my life”, dos artistas Lil Durk e J. Cole. A foto publicada pelo jogador foi durante o evento de casamento dos amigos Cris Guedes e Bianca Coimbra.

Após o boato da traição de Neymar com a influenciadora Fernanda Campos, o jornalista Erlan Bastos noticiou que o jogador tinha um “acordo” com Bruna Biancardi. Neste trato, o atacante do PSG poderia se relacionar com outras mulheres. A namorada do craque desmentiu a informação na web.

– Da onde você tirou essa merda que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas, então! Porque se não mostrar, vai levar um grande processo nas costas – escreveu Biancardi, que está esperando um filho de Neymar.https://www.instagram.com/p/CtuQO2fLAqd/

