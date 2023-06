Indignado com derrota, Edmundo detona SAF e diretoria: ‘essas pessoas estão fazendo muito mal ao Vasco’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 11:11 Compartilhe

Na noite de quinta-feira (22), durante uma live no YouTube, Edmundo, ídolo do Vasco, criticou a diretoria e a dona da SAF Cruz-maltina, a 777 Partners, após a derrota do clube carioca contra o Goías. Na transmissão, o ex-jogador diz que “a paciência do torcedor acabou”.

Ao final da partida, Edmundo, Eri Johnson e Gui Camarda, estavam debatendo sobre o jogo e dando suas opiniões. Em um determinado trecho da live, o ex-jogador rasgou críticas a diretoria e a SAF do Vasco dizendo que “eles mentiram”.

– Essas pessoas estão fazendo muito mal ao Vasco. Prometeram que ia ter um Vasco forte, nós acreditamos, apoiamos, mas eles mentiram! – disse o ex-jogador.

Além das críticas, Edmundo também cobra Josh Wander, dono da SAF, para fazer mudanças internas no Vasco.

– Ou troca tudo, ou o Josh pega um jatinho de lá e vem aqui amanhã e demite todo mundo! A minha indignação não é só com o Maurício Barbieri, que ele é péssimo eu já tinha certeza há muito tempo. Agora, os outros também precisam sair, porque eles se autodefendem, se auto protegem e o Vasco vai se afundando. –