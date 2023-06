Indicado por Dorival vai mapear reforços na linha ‘bom e barato’ para o São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 5:21 Compartilhe

‘Bom e barato’. Sim, o torcedor do São Paulo pode não estar habituado ao termo, criado pelos rivais do Palmeiras na década de 2000 para encontrar qualidade nos medianos times montados naquele período pós-parceria com a Parmalat de vacas magras. Mas, não poderia haver período mais propício e termo mais adequado para sintetizar o momento no qual o Tricolor chegará na reabertura da janela de transferências, dia 3 de julho.

E justamente para dar embasamento à falta de dinheiro e dificuldades financeiras pela qual passa o Tricolor que o primeiro reforço da era Dorival Júnior não usa chuteiras. Indicado pelo treinador, João Marcos assumiu a gerência do departamento de olheiros do clube do Morumbi. E o objetivo é o de encontrar reforços sem grandes custos aos cofres.

– Criar o departamento de mercado do clube, organizando processos de observação e mapeamento de mercado para prospecção de atletas para o futebol profissional e categorias de base; auxiliar na valorização dos ativos do clube; participar do processo de debate e tomada de decisão de contratações junto à comissão técnica, diretoria executiva de futebol e presidência; negociação de atletas com agentes e clubes – disse o novo profissional são-paulino, em suas redes sociais.

Diretoria são-paulina e o técnico Dorival Júnior conversam desde o início de maio sobre nomes para chegarem ao clube na janela. Entre debates sobre as posições vistas como carentes do plantel, o comandante tricolor iniciou o alinhamento dos nomes a serem buscados para chegarem no segundo semestre. E o torcedor pode descartar de imediato o sonho por opções ‘de ponta’. Ou seja, que atuem pelo menos na primeira prateleira do futebol brasileira.

Depois de sonhar alto, como Marinho, o tom das conversas sobre contratações voltou a ser mais realista. E dois nomes estudados inicialmente voltaram à pauta.



Conforme o LANCE! apurou, um dos nomes indicados pelo próprio Dorival é do ponta Erick. O jogador trabalhou com o treinador ano passado no Ceará, onde é titular absoluto no clube, que disputa a Série B.

Revelado pelo Náutico, o jogador de 25 anos passou pelo futebol português antes de desembarcar no clube alvinegro, com quem tem contrato até o final do ano. Justamente pelo vínculo curto, o Tricolor acredita que possa chegar a um acordo vantajoso pela liberação antecipada.

Apesar de canhoto, Erick chama a atenção pela versatilidade, afinal é normal atuar pelo lado direito no clube cearense.

Além de Erick, outro atleta que desperta o interesse pelos lados do Morumbi é Pablo Roberto, que pertence ao Vila Nova, mas que atualmente está emprestado ao Remo, na Série C.

O jogador chamou a atenção pelos duelos do time paraense ante o Corinthians, pela Copa do Brasil, e a multa rescisória de apenas R$ 4 milhões para o mercado local é um atrativo para o Tricolor.

Pablo Roberto tem 23 anos, foi revelado pelo Atlético-GO e chegou a passar pelo Bahia antes de desembarcar em Belém (PA), onde anotou um gol e quatro assistências em 19 partidas.

Das posições apontadas como carentes, resta o lateral-esquerdo e mais um ponta, que o clube ainda analisa o mercado para encontrar opções financeiramente viáveis.

– O São Paulo tem que estar atento ao mercado a todo instante, não podemos baixar a guarda. Como sempre foi, trabalhando uma condição ou outra lá na frente. Minha obrigação é trabalhar com esses jogadores – comentou o técnico Dorival Júnior após a vitória contra o Internacional.

– Sem solução, de repente, vamos procurar na base. Se não tiver solução, que busquemos fora. Teremos que estar sempre atentos. O São Paulo precisa voltar forte quando a diretoria achar conveniente, mas sem pressão. Precisamos sempre estar melhorando nosso grupo de trabalho – acrescentou.

