Inauguração de lago em mansão de Neymar é excluída de leilão por interdição, diz site

A interdição da obra feita na mansão do craque Neymar, realizada na última quinta-feira, impediu que a inauguração do lago fosse um dos itens leiloados no evento beneficente do Instituto Neymar Jr, que aconteceu na mesma noite.

A informação, divulgada pelo portal Leodias.com, deu conta de que a obra acabou interrompida por conta de crimes ambientais após inspeção da Secretaria de Meio Ambiente.

Entre os itens leiloados no evento, um deles era justamente a inauguração do lago que estava sendo construído na propriedade. Com a interdição da obra, entretanto, os planos mudaram.

Durante a interdição, inclusive, o pai de Neymar discutiu com a Secretária Shayenne Barreto e chegou a receber ordem de prisão. No fim, entretanto, acabou liberado pelas autoridades.

Entre as infrações ambientais registradas no local pela Prefeitura, estão: terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas, aplicação de areia de praia, desvio de curso de água e captação de água de rio, todas sem autorização.

A obra foi interditada na quinta-feira, após inspeção feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, em conjunto com Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e membros do Grupamento de Proteção Ambiental.

As irregularidades encontradas na obra ainda vão gerar uma multa para os responsáveis, que será elaborada pela própria Secretaria de Meio Ambiente e gira em torno de R$ 5 milhões.