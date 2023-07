!IMPERADOR LIBERADO! Julio Furch aparece no BID e pode estrear pelo Santos contra o Fluminense

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 16:49 Compartilhe

Novo reforço do Santos, Julio Furch está regularizado para estrear com a camisa alvinegra. Isso porque o centroavante teve seu registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (22).

Assim, o argentino de 33 anos está à disposição do técnico Paulo Turra para o duelo deste sábado (29), contra o Fluminense, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Julio Furch foi apresentado como novo reforço do Santos na quarta-feira (26), na Vila Belmiro. O ex-atacante do Atlas, do México, é idolatrado no país e possui o apelido de ‘Imperador’. O argentino assinou vínculo por duas temporadas com o Peixe.

Furch escolheu a camisa 11 santista. O número já foi utilizado por Neymar no Peixe e recentemente era de Ângelo, que deixou o clube e rumou para o Chelsea, da Inglaterra.

O centroavante foi revelado pelo Olimpo, da Argentina, e sua característica de jogo utiliza bem a estatura de 1,88m. Na terra dos ‘hermanos’, o jogador ainda passou por San Lorenzo, Arsenal de Sarandí e Belgrano. Furch chega para brigar por posição com Marcos Leonardo, Deivid e Bruno Mezenga.