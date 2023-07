Imagem forte: veja detalhes do boletim de ocorrência feito por Pedro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 14:28 Compartilhe

O atacante Pedro registrou um boletim de ocorrência após ser agredido pelo preparador físico Pablo Fernández, no vestiário da Arena Independência, depois da vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Mengão!

Detalhes do documento mostram uma imagem de um corte na boca do jogador, que fez exame de corpo de delito por conta das agressões.

No exame de corpo de delito, é especificado que Pedro sofreu dois cortes na boca, após “ter sofrido agressões físicas no dia 29/07/23 por volta das 23h com três tapas e um soco no lado esquerdo do rosto por um homem adulto”.

+ Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!

O Flamengo aguarda os trâmites legais, como o boletim de ocorrência feito por Pedro, para formalizar a demissão do preparador físico Pablo Fernández, por justa causa. A saída do profissional é tratada como inevitável, já que o grupo de jogadores saiu em defesa do atacante e não há mais clima para a continuação do argentino.