Ídolo do Palmeiras diz que Botafogo ‘soube sofrer’ e admite derrota: ‘Resultado justo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:36 Compartilhe

A vitória do Botafogo sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo, rendeu elogios até do ex-goleiro Marcos, um dos maiores ídolos do Alviverde. Segundo o campeão do mundo em 2002, o resultado em São Paulo foi justo.

A equipe carioca abriu o placar ainda no primeiro tempo, em gol de Tiquinho Soares, e sustentou a pressão dos donos da casa até o fim para ficar com a vitória.

+ Flamengo encaminha contratação de Allan, clube italiano quer Marcos Leonardo… o Dia do Mercado!

Assim, Marcos elogiou a postura do Botafogo e disse que o rival “soube sofrer”, enquanto o Palmeiras demonstrou esforço, mas sem inspiração para marcar.

+ ATUAÇÕES: Veiga vai mal e perde pênalti na derrota do Palmeiras para o Botafogo pelo Brasileirão

– Moiô. Botafogo fez o gol e soube sofrer com uma boa marcação, e o Verdão (estava) em uma tarde de muito esforço, mas sem inspiração. Resultado justo. Paciência! – declarou o ex-goleiro.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

O triunfo deixou o Botafogo ainda mais isolado na ponta do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados. O Palmeiras, com 22, perdeu a segunda colocação para o Grêmio e ainda foi desbancado do terceiro lugar pelo Flamengo.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Pela 13ª rodada, o Palmeiras vai encarar o Athletico, no próximo domingo, na Arena da Baixada. O Botafogo, por sua vez, recebe o Vasco, no mesmo dia, no Nilton Santos.