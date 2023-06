Ídolo do Corinthians tem conta bloqueada pela Justiça e explica: ‘Situação difícil’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 21:58 Compartilhe

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Dinei teve suas contas bloqueadas pela Justiça de São Paulo por uma dívida em relação ao pagamento do aluguel de um imóvel e se pronunciou nesta quarta-feira. A informação foi divulgada pelo portal UOL.

De acordo com o ex-atacante, que disse desconhecer o bloqueio nas contas, a situação ocorreu durante a pandemia. Além disso, Dinei se colocou à disposição da Justiça para buscar um acordo. No total, o valor gira em torno de R$ 13 mil.

– Foi na época da pandemia. Estava em uma situação difícil para todos nós. Aluguei um apartamento, não consegui pagar, entreguei e assinei uma promissória. Ficou ruim por causa da pandemia. O juiz me citando, eu vou numa boa lá – declarou Dinei ao site Metrópoles.

Dinei garantiu que, quando for citado pela Justiça, vai comparecer para buscar o acordo. O ex-jogador, inclusive, disse o quanto estaria disposto a pagar por mês para resolver o imbróglio.

– A gente não foge, não. Se o juiz me citar para pagar, vou entrar em acordo, falando minhas condições para pagar. Não sabia do bloqueio, mas se quiserem um acordo, eu pago do jeito que posso. R$ 400 por mês, em três, quatro anos, ninguém está se negando a pagar. Pago R$ 400 por mês, ponto e acabou – finalizou.

Dinei encerrou a carreira em 2003, pela Portuguesa Santista, após rodar por diversos clubes do Brasil. Revelado pelo Corinthians, o atacante ainda passou por Portuguesa, Internacional, Cruzeiro, Guarani, Coritiba, Inter de Limeira e Santo André. No exterior, atuou pelo Grasshoppers, da Suíça.

