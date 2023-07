Hugo Souza, ex-Flamengo, é anunciado por clube de Portugal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 17:11 Compartilhe

Novos ares para Hugo Souza. O goleiro, agora ex-Flamengo, foi anunciado pelo Chaves, de Portugal, na tarde desta quinta-feira (6). O ex-camisa 45 do Rubro-Negro foi cedido por empréstimo de um ano, com 50% dos direitos econômicos fixados em 1.2 milhões de euros (em torno de R$6.4 milhões) em uma possível contratação em definitivo.

– Olá, adeptos do Chaves. Eu sou o Hugo Souza, o mais novo Valente Transmontano! – disse o goleiro, em vídeo de anúncio nas redes socicias.

Hugo Souza viveu momentos de destaque no Flamengo, como em 2020, quando esteve de titular na conquista pelo octacampeonato brasileiro. Também soma na carreira os títulos da Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Carioca. Em três anos de profissional, o goleiro disputou 71 partidas.

Fora dos gramados desde novembro de 2022, contra o Avaí, na rodada final do Campeonato Brasileiro, Hugo perdeu espaço no elenco com a chegada de Santos e a evolução de Matheus Cunha, também da base rubro-negra.