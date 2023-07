Hugo Russo sobe e tem melhor ranking após semi em Parnu. Gustavo Russo ganha posição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 8:41 Compartilhe

Em novo ranking divulgado nesta segunda-feira pela Federação Internacional de Tênis, Hugo Russo, da Juca BT, com parceria com a Beach Sports Assessoria e a Vitafor, garantiu sua melhor posição após a inédita semifinal no Sand Series de Parnu, na Estônia.

Ele subiu um posto e foi ao 19º lugar. O atleta já vinha de final em torneio BT 200 na Alemanha na semana anterior. Seu parceiro Guegano subiu três posições ao 8º lugar.

Seu irmão Gustavo Russo, também da BSA e Vitafor, subiu um posto com as quartas de final ao lado de Daniel Mola e foi ao 17º perto do melhor ranking que foi o 16º lugar.