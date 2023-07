Hugo Russo bate dupla favorita e disputa as semis no Sand Series de Parnu

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 15:05 Compartilhe

Atleta da Beach Sports Assessoria, com patrocínio da Vitafor, Hugo Russo, que alcançou o top 20 pela primeira vez esta semana, se classificou, neste sábado, para a semifinal do Sand Series de Parnu, na Estônia, evento com premiação de US$ 50 mil e um dos Grand Slams do esporte.

O atleta da Juca BT, que dá aulas no CT Lucas Sousa, em Campinas (SP), e o francês Mathieu Guegano, 11º colocado, derrotaram nas quartas de final a dupla dos holandeses Joeli Ertner e Antik Groot por 5/7 6/1 10/4 e nas quartas de final passaram pelos cabeças de chave 4, a dupla dos brasileiros Allan Oliveira e Thales Santos por um duplo 6/3.

Esta é a melhor campanha de Hugo que tem no currículo final do BT 400 de Marechal Deodoro (AL) em abril e que nos últimos dois torneios fez finais no BT 200 de Itumbiara (GO), com Gabriel Santos, atleta da BSA com parceria com a Vitafor, e BT 200 de Seebad Ahlbeck, na Alemanha, também ao lado de Guegano.

A dupla buscará, neste domingo, vaga na final contra a parceria número 1 do mundo do francês Nicolas Gianotti e do italiano Mattia Spoto, que marcou 6/1 6/4 nas quartas de final contra a dupla de Gustavo Russo, atleta BSA e Vitafor, e Daniel Mola.

Caso vençam, jogarão a final também no domingo contra os vencedores de Michele Cappelletti/Antomi Ramos (ITA/ESP) ou a dupla italiana de Mikael Alessi e Filippo Boscolo.