Hugo Calderano assegura que sua lesão está superada: ‘Fisicamente, estou me sentindo bem’

Hugo Calderano, principal nome nacional do tênis de mesa, alega que sua lesão melhorou. O brasileiro, que representará o Brasil no WTT Contender do Rio, que começa no próximo dia 7 de agosto, disse que está fisicamente se sentido bem e conseguiu se recuperar da lesão antes do Mundial em casa.

– Fisicamente, estou me sentindo bem. Eu consegui me recuperar da lesão de antes do Mundial. Acho que nas últimas competições faltou um pouco de ritmo e de treino também. Na Eslovênia, consegui voltar melhor ao meu ritmo e agora é só treinar mesmo – disse o número quatro do mundo.

Hugo tem a oportunidade de conquistar dois torneios importantes para subir no ranking. Além disso, disputar os WTT de Lima e Rio pode lhe render pontos na corrida olímpica.

Em relação a jogar no país, Calderano mostra entusiasmo com a torcida a seu favor. O mesatenista atuou em mesas brasileiras no último ano.

– É sempre muito bom jogar no Brasil, sentir a energia e a torcida das pessoas, da minha família e dos meus amigos. Faz bastante tempo que eu não jogo no Brasil, então vai ser uma experiência muito boa. Estou bem animado para essa competição. A gente espera que o ginásio esteja bem cheio pra comemorar esse reencontro – disse o atleta.

