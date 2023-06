Homem de 30 anos deixa todos os bens para Neymar em testamento, diz site

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 20:25 Compartilhe

Em uma situação das mais inusitadas, um homem de 30 anos — que não quis se identificar — revelou ao jornal Metrópoles que já oficializou seu testamento e deixará tudo o que possui em vida para o jogador Neymar.

Segundo o homem, que disse estar mal de saúde, o principal motivo é a identificação com o atleta e a ausência de outras pessoas que possam receber os bens.

– Mesmo tendo quase 31 anos, não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar – disse.

De acordo com o desconhecido, o testamento já foi validado em cartório. Segundo ele, sua identificação com Neymar se estende à relação do craque com o pai e ainda conta com um motivo curioso: na sua opinião, o atacante não seria uma pessoa “interesseira”.

– Gosto do Neymar, me identifico muito com ele. Também sofro com difamação, também sou superfamília e a relação com o pai dele me lembra muito da minha com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro — algo um pouco raro hoje em dia – destacou.

Por fim, o homem descartou deixar os bens para parentes vivos, com quem não se daria bem, ou para o governo. Assim, pretende mesmo enviar tudo que conquistou para Neymar.

– Ia odiar deixar para o governo ou parentes que não me dou bem. Eu tentei enviar para o Neymar, mas não obtive sucesso. Também tenho alguns objetos e coisas de família – finalizou.